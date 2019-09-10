Банду, похитившую миллионы у бизнесменов в Перми, признали виновной

Преступники орудовали в Перми с июля 2012 года по ноябрь 2013 года. Они похищали деньги бизнесменов с помощью поддельных банковских гарантий. В целях конспирации они постоянно меняли офисы и номера телефонов, запрещая сотрудникам офисов общаться друг с другом. Используя различные юридические лица, они обналичили 23 миллиона рублей.

В результате от их действий пострадали 200 юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Суд приговорил главаря банды к 14 годам колонии строгого режима. Шестерых участников ждет от шести до восьми лет колонии общего режима, 11 человек отделались условными сроками. Осужденных обязали выплатить пострадавшим ущерб в размере более 10 миллионов рублей.