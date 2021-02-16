Банду педофилов поймали на Алтае

Следователи передали в суд Барнаула материалы уголовного дела в отношении шести мужчин, обвиняемых в растлении шести мальчиков в возрасте от девяти до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным следствия, соучастники действовали с 2013 по 2020 год. Местный житель знакомился с детьми, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах. Путем подкупа и уговоров он привозил их к своим друзьям.

По всем фактам следователи завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные группой лиц, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В ходе предварительного следствия организатор свиданий с мальчиками признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Его уголовное дело выделили в отдельное производство.

По остальным обвиняемым все материалы передали в суд для рассмотрения по существу.