Банду оборотней в погонах раскрыли в Ростовской области. Они занимались разбоем семь лет

В Ростовской области задержали двух полицейских, которые с 2014 года занимались разбойными нападениями в нескольких регионах страны, сообщил источник «360». Вместе с ними в банде был еще один человек, его личность пока не установлена.

По данным собеседника, банду семь лет назад создал Владимир Л. Его соратником стал еще один полицейских Николай Г. У оборотней в погонах был еще один сообщник. Все эти годы они занимались разбойными нападениями. Жертв отбирал Владимир, ставший лидером ОПГ, утверждает источник. Как правило, это были коммерсанты из Ростовской области или регионах рядом.

Члены банды соблюдали конспирацию и не обсуждали свою деятельность ни с друзьями, ни с близкими. Владимир, как полагают правоохранители, обеспечивал банду оружием, разрабатывал планы нападений, контролировал их исполнение, распределял добычу, а также делал все, чтобы участники ОПГ уходили от уголовной ответственности.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Против Владимира Л. по двум частям статьи о создании устойчивой вооруженной группы и руководство ОПГ. Николаю Г. инкриминируют участие в банде. Санкция по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.