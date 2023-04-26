Криминал 26 апреля 2023, 14:48 Банду обнальщиков задержали в Ростовской области

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В Ростовской области правоохранители задержали злоумышленников, которые проводили незаконные финансовые операции в нескольких российских регионах. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru, ссылаясь на региональное УФСБ.

По информации ведомства, злоумышленники переводили средства на счета определенных компаний для получения вычета по НДС. Всего им удалось заработать более одного миллиарда рублей.

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Правоохранители задержали шестерых человек, одного из которых поместили в СИЗО, а остальных — под домашний арест. Расследование продолжается.