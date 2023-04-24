Криминал 24 апреля 2023, 12:29 Банду наркоторговцев осудили в Ленобласти

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Пятерых наркоторговцев осудили в Ленобласти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Злоумышленники занимались производством и распространением запрещенных веществ. Во время обыска полицейские изъяли из лаборатории 47,5 килограмма мефедрона, 10 тысяч литров прекурсоров и наркосодержащих жидкостей, а также оборудование с 60 литрами «полупродукта».

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Четыре человека из ОПГ получили по 17 лет заключения в колонии строгого режима. Их сообщницу приговорили к 8,5 года.