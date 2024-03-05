Криминал 05 марта 2024, 16:18 Банду наркоторговцев из 15 человек будут судить в ХМАО

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В Сургуте будут судить 15 членов ОПГ, которых обвиняют в торговле наркотиками. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ХМАО.

С августа по ноябрь 2022 года члены группы торговали наркотиками через интернет-магазин. Они распределили роли, и каждый отвечал за свою часть. Одни принимали заявки, другие оборудовали тайники и фасовали запрещенные вещества, третьи — вели бухгалтерию.

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Всех членов ОПГ задержали с поличными при попытке сбыть крупную партию наркотиков. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

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