Банду наркосбытчиков с гашишем задержали в Петербурге

Банду правонарушителей задержали 7 июля. Среди членов группы числится 26-летний безработный уроженец одной из стран Средней Азии, который сейчас живет на Уральской улице в Санкт-Петербурге. У мужчины нашли более двух килограммов гашиша, всю эту партию изъяли.

Злоумышленник хранил наркотики для последующего сбыта, предполагают оперативники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Подозреваемого задержали. Теперь правоохранители устанавливает всех соучастников и выясняют каналы поставки запрещенных веществ.