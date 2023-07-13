13 июля 2023, 15:59
Банду нападавших на прохожих будут судить в Челябинске
В Челябинске будут судить группу мигрантов, обвиняемых в нападении на трех прохожих. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
В канун нового года четверо молодых людей надели балаклавы, взяли травматический пистолет и даже поменяли номера на авто. Они успели напасть на трех человек и отобрать у них деньги, телефоны и ценности.
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В результате банду задержали полицейские. Теперь всю четверку ждет суд.
Суд
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