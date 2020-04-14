    14 апреля 2020, 12:11

    Банду мошенников задержали в Петербурге

    Анастасия Кременчугская

    В Санкт-Петербурге задержали банду мошенников. Они наживались на пенсионерах. Под предлогом компенсации за приобретение БАДов просили пенсионеров оплатить комиссию. Об этом написал сайт «Невские новости».

    В банде было пять мужчин в возрасте от 20 до 33 лет. Известно о пяти случаях обмана.

    Одна из пенсионерок перевела мошенникам около одного миллиона рублей. Главарь банды позвонил ей, представился сотрудником банка и сообщил, что ей необходимо выплатить комиссию за БАДы. После этого ее должна была ждать компенсация, по словам злоумышленника.

    Против мошенников возбуждено уголовное дело.