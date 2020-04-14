Банду мошенников задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали банду мошенников. Они наживались на пенсионерах. Под предлогом компенсации за приобретение БАДов просили пенсионеров оплатить комиссию. Об этом написал сайт «Невские новости».
В банде было пять мужчин в возрасте от 20 до 33 лет. Известно о пяти случаях обмана.
Одна из пенсионерок перевела мошенникам около одного миллиона рублей. Главарь банды позвонил ей, представился сотрудником банка и сообщил, что ей необходимо выплатить комиссию за БАДы. После этого ее должна была ждать компенсация, по словам злоумышленника.
Против мошенников возбуждено уголовное дело.