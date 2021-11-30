Банду мигрантов приговорили к реальным срокам за нападения в Москве и Подмосковье

Мособлсуд вынес приговор в отношении восьми выходцев из Таджикистана, шестеро из которых были членами банды, грабившей дома предпринимателей в Москве и Подмосковье. Обвиняемые получили реальные сроки от 8,5 года до 16 лет тюрьмы, сообщил Telegram-канал прокуратуры Московской области.

В ходе разбирательства было установлено, что из восьми обвиняемых шестеро входили в состав вооруженной преступной группы, совершавшей разбойные нападения на частные дома бизнесменов на территории московского региона. При нападениях они применяли как травматическое и газовое, так и огнестрельное оружие. Добычей злоумышленников были деньги, ценные вещи и оружие. Общий ущерб от их преступлений превысил 11,5 миллиона рублей.

Московский областной суд вынес обвиняемым приговоры в виде лишения на свободы на срок от 8,5 года до 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил, отметили в прокуратуре Подмосковья.

Между тем в Сети появились кадры очередной массовой драки с участием мигрантов. По предварительным данным, стычка произошла на заводе «Экоокна» в подмосковном Бужанинове.