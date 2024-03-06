Криминал 06 марта 2024, 08:30 Банду лжегазовщиков накрыли в Подмосковье МВД: в Подмосковье задержали 15 лжегазовщиков по делу о мошенничестве

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В Подмосковье злоумышленники под видом работников газовой службы навязывали жителям замену оборудования и, получив деньги, исчезали. Полиция задержала 15 подозреваемых в мошенничестве, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

«Они убеждали жильцов в необходимости замены оборудования якобы в рамках государственной программы. Введенные в заблуждение граждане соглашались, несмотря на завышенные цены. Получив деньги, лжегазовщики скрывались», — сообщила она.

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Уголовное дело возбудили по статье 159 УК России «Мошенничество». Расследованием занимались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области. Задержали 15 человек. Во время обысков у них нашли спецодежду, договоры с клиентами, печати, котлы, счетчики и другие улики. Изъятое показали на видео.

Комплекс городского хозяйства Москвы объяснил, как отличить настоящего сотрудника газовой службы от афериста. Газовщики приходят с проверкой строго по графику, в специальной темно-синей форме и без напарников.