Криминал 21 марта 2024, 16:14 Банду крупных браконьеров задержали в Азовском море

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Банду браконьеров, орудовавших в Азовском море с 2021 года, задержали с поличным. Об этом сообщил сайт argumenti.ru со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым.

Банда состояла из шести человек: организатора и пяти его подельников. Они выходили в море и незаконно ловили осетровые породы рыб, которые потом сбывали на черном рынке. Как добавил «Петроград», браконьеров поймали, когда они выгружали очередную партию в тайник. Их добычей были 67 осетров, три севрюги и две белуги. Возбуждено уголовное дело.

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