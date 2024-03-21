21 марта 2024, 16:14
Банду крупных браконьеров задержали в Азовском море
Банду браконьеров, орудовавших в Азовском море с 2021 года, задержали с поличным. Об этом сообщил сайт argumenti.ru со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым.
Банда состояла из шести человек: организатора и пяти его подельников. Они выходили в море и незаконно ловили осетровые породы рыб, которые потом сбывали на черном рынке. Как добавил «Петроград», браконьеров поймали, когда они выгружали очередную партию в тайник. Их добычей были 67 осетров, три севрюги и две белуги. Возбуждено уголовное дело.
Преступления
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