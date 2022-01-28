Банду контрабандистов будут судить в Санкт-Петербурге

Восемь человек обвиняются в контрабанде культурных ценностей стоимостью более четырех миллионов рублей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

При обыске в домах обвиняемых нашли старинную мебель, картины, иконы, вещи из золота. Некоторые из вещей представляли историческую ценность.

По версии следствия, обвиняемые более года перевозили через таможню в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Потом вещи продавали коллекционерам и антикварам.

Дело направлено в суд с обвинительным заключением.