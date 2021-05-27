Банду из Новосибирска будут судить за разбои

Четырех мужчин из Новосибирска будут судить за разбои и вымогательство. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

В общей сложности банду обвиняют в 13 преступлениях. Их обвиняют в грабежах, разбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, кражах, похищении документов, а также хранении огнестрельного оружия. По данным следователей, с февраля по апрель в прошлом году они успели напасть на 10 человек. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.