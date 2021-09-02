Банду грабителей арестовали в Василеостровском районе Петербурга

Полицейским удалось задержать банду людей, которые украли у прохожего два телефона в Санкт-Петербурге. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ситуация произошла неподалеку от дома № 27 на Железноводской улице в Василеостровском районе. 61-летний мужчина заявил в полицию на грабителей. Он рассказал, что трое молодых людей избили его и забрали два мобильных телефона. Отмечается, что сумма награбленного составила десять тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали четырех злоумышленников по «горячим следам». Группа людей находилась неподалеку от места преступления. Против них возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Им грозит до семи лет лишения свободы.