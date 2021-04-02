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    02 апреля 2021, 15:16

    Банду экстремистов задержали в Омске

    Андрей Иванов

    Силовики задержали в Омске 11 членов международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*. У них изъяли запрещенную литературу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    Банду экстремистов задержали в Омске

    «Сотрудниками спецподразделения УФСБ России по Омской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Омской области задержано 11 человек из запрещенной экстремистской организации. <…> Иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности экстремистской ячейки, будут выдворены в страны исхода», — рассказали в силовом ведомстве.

    Против трех задержанных завели уголовное дело по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Силовики нашли запрещенную литературу.

    «В ходе конспиративных собраний осуществлялась проповедническая деятельность и распространялась идеология международной религиозной экстремистской организации „Таблиги Джамаат“* с использованием специализированной религиозной литературы», — добавили в ФСБ.

    Накануне сотрудники ФСБ в Тверской области ликвидировали готовившего теракт на одном из объектов ТЭК члена международной террористической организации «Исламское государство».

    * «Таблиги Джамаат» — запрещенная в России экстремистская организация.