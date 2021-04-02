Банду экстремистов задержали в Омске

Силовики задержали в Омске 11 членов международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*. У них изъяли запрещенную литературу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Сотрудниками спецподразделения УФСБ России по Омской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Омской области задержано 11 человек из запрещенной экстремистской организации. <…> Иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности экстремистской ячейки, будут выдворены в страны исхода», — рассказали в силовом ведомстве.

Против трех задержанных завели уголовное дело по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Силовики нашли запрещенную литературу.

«В ходе конспиративных собраний осуществлялась проповедническая деятельность и распространялась идеология международной религиозной экстремистской организации „Таблиги Джамаат“* с использованием специализированной религиозной литературы», — добавили в ФСБ.

Накануне сотрудники ФСБ в Тверской области ликвидировали готовившего теракт на одном из объектов ТЭК члена международной террористической организации «Исламское государство».

* «Таблиги Джамаат» — запрещенная в России экстремистская организация.