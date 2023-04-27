Криминал 27 апреля 2023, 16:50 Банду черных риелторов задержали в Петербурге

Читать 360tv в

Сотрудники петербургской полиции задержали риелторов, которые заставляли местных жителей продавать свои доли в квартирах. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на главное управление МВД по региону.

По данным следствия, злоумышленники представлялись специалистами официального агентства недвижимости. Они выкупали по заниженной цене одну из долей квартиры у тех собственников, которые вели споры с родственниками по разделу общего жилого имущества.

Реклама

Другим владельцам они предлагали невыгодные условия, и в случае отказа угрожали сменой замков и подселением незнакомцев.