27 апреля 2023, 16:50
Банду черных риелторов задержали в Петербурге
Сотрудники петербургской полиции задержали риелторов, которые заставляли местных жителей продавать свои доли в квартирах. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на главное управление МВД по региону.
По данным следствия, злоумышленники представлялись специалистами официального агентства недвижимости. Они выкупали по заниженной цене одну из долей квартиры у тех собственников, которые вели споры с родственниками по разделу общего жилого имущества.
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Другим владельцам они предлагали невыгодные условия, и в случае отказа угрожали сменой замков и подселением незнакомцев.
Санкт-Петербург
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