Банду «черных риелторов» поймали на убийстве стариков ради квартир

Дело против банды «черных риелторов» дополнилось еще одним эпизодом. Правоохранители выяснили, что фирма юриста Анатолия Фурсова пыталась отравить пожилого москвича в 2017 году.

По информации следствия, преступники убивали пенсионеров, чтобы заполучить их квартиры. Недвижимость переходила «черным риелторам» по заранее заключенным договорам пожизненной ренты, уточнила газета «Известия». Со стариками расправлялись с помощью лекарств, чтобы смерть выглядела естественной.

Лидером банды правоохранители считают юриста Фурсова, которого заочно арестовали и объявили в розыск. Вовлечены были и его сотрудники — правоохранители уже отправили в СИЗО восьмерых человек. При этом они считают, что организатор банды подделал свидетельство о смерти и скрылся в Испании.

Следователям удалось найти доказательства покушения на убийство москвича Михаила П. Летом 2017 года пенсионер подписал договор пожизненной ренты. После этого одна из сотрудниц фирмы Фурсова в течение нескольких месяцев добавляла клозапин и карбамазепин в еду и напитки 70-летнего мужчины. Довести дело до конца преступникам не удалось, так как пенсионер скончался от редкого вида онкологического заболевания надпочечников.

Осенью 2018 года «черные риелторы» отравили владельца квартиры на улице 800-летия Москвы Виталия Р. Через год они лишили жизни еще одного пожилого мужчину. Сейчас правоохранители продолжают собирать доказательства и расследовать уголовное дело.