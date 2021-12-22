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    22 декабря 2021, 05:08

    Банду «черных риелторов» поймали на убийстве стариков ради квартир

    «Известия»: банду «черных риелторов» Фурсова поймали на отравлении стариков

    Дарья Бунякова

    Дело против банды «черных риелторов» дополнилось еще одним эпизодом. Правоохранители выяснили, что фирма юриста Анатолия Фурсова пыталась отравить пожилого москвича в 2017 году.

    Банду «черных риелторов» поймали на убийстве стариков ради квартир

    По информации следствия, преступники убивали пенсионеров, чтобы заполучить их квартиры. Недвижимость переходила «черным риелторам» по заранее заключенным договорам пожизненной ренты, уточнила газета «Известия». Со стариками расправлялись с помощью лекарств, чтобы смерть выглядела естественной.

    Лидером банды правоохранители считают юриста Фурсова, которого заочно арестовали и объявили в розыск. Вовлечены были и его сотрудники — правоохранители уже отправили в СИЗО восьмерых человек. При этом они считают, что организатор банды подделал свидетельство о смерти и скрылся в Испании.

    Следователям удалось найти доказательства покушения на убийство москвича Михаила П. Летом 2017 года пенсионер подписал договор пожизненной ренты. После этого одна из сотрудниц фирмы Фурсова в течение нескольких месяцев добавляла клозапин и карбамазепин в еду и напитки 70-летнего мужчины. Довести дело до конца преступникам не удалось, так как пенсионер скончался от редкого вида онкологического заболевания надпочечников.

    Осенью 2018 года «черные риелторы» отравили владельца квартиры на улице 800-летия Москвы Виталия Р. Через год они лишили жизни еще одного пожилого мужчину. Сейчас правоохранители продолжают собирать доказательства и расследовать уголовное дело.