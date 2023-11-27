Криминал 27 ноября 2023, 11:17 Банду бойцов-автоугонщиков схватили в Новороссийске после убийства жены бизнесмена Shot: в Новороссийске банда автоугонщиков похитила и убила женщину на BMW X6 Freepik

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В Новороссийске раскрыли уголовное дело об угонах машин. Банду из трех человек задержали после похищения и убийства жены местного бизнесмена, когда она ехала в спортзал на BMW X6. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Группировка, по информации канала, выходила на дело трижды. Сначала трое мужчин напали в гараже на владельца Renault Duster. Его положили в багажник и уехали, но потом бросили машину вместе с пленником. По той же схеме действовали при угоне Hyundai Matrix — водителя спрятали в багажнике. Его увезли, бросили в безлюдном месте, а машину угнали.

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Убийством окончился третий случай. Жену бизнесмена, 38-летнюю владелицу BMW X6 схватили по пути в фитнес-центр на Пионерской улице, увезли и убили. Тело с множественными ножевыми ранениями нашли в лесу около кладбища через три дня после исчезновения. Машины рядом не оказалось.

Подозреваемых быстро вычислили. В банду вошли мужчины от 29 до 33 лет, в том числе боец ММА. Во время допроса один из них умер.

В апреле в Краснодарском крае трое мужчин убили двух аниматоров, которые возвращались с мероприятия, и сняли с их карт около 200 тысяч рублей. Авто сожгли.