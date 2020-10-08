Банду автоугонщиков задержали в Ивановской области

Отмечается, что ночью задержанные разбивали стекла машин, перекодировали их системы и угоняли в город Родники. Полицейские обнаружили шесть похищенных иномарок.

Две из них были брошены в безлюдных местах, две стояли в гаражах, еще на двух передвигались сами угонщики. Задержанными оказались трое местных жителей. В их отношении возбуждено уголовное дело.