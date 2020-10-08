Банду автоугонщиков задержали в Ивановской области
В Ивановской области сотрудникам полиции удалось поймать банду серийных угонщиков авто. Об этом сообщил Piter.tv.
Отмечается, что ночью задержанные разбивали стекла машин, перекодировали их системы и угоняли в город Родники. Полицейские обнаружили шесть похищенных иномарок.
Две из них были брошены в безлюдных местах, две стояли в гаражах, еще на двух передвигались сами угонщики. Задержанными оказались трое местных жителей. В их отношении возбуждено уголовное дело.