Криминал 18 апреля 2023, 15:38 Банду автоугонщиков будут судить в Петербурге

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В Санкт-Петербурге пройдет суд над мужчинами, которые похитили пять Kia и Hyundai на общую сумму более восьми миллионов рублей. Об этом написали «Невские новости».

По данным следствия, мужчин задержали еще в 2021 году. Предположительно, обвиняемые похищали машины и продавали их с подложными государственными регистрационными знаками.

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В отношении угонщиков завели два уголовных дела. В настоящий момент они находятся под стражей.