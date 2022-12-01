Криминал 01 декабря 2022, 19:45 Бандиты убили 12 человек и сожгли несколько домов на Гаити

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Как минимум 12 человек стали жертвами бандитов на Гаити. Преступники также сожгли несколько домов, сообщило издание «Свободная пресса» со ссылкой на агентство Prensa Latina.

«Спасатели ведут подсчет сгоревших домов. Преступники действовали с немыслимой жестокостью», — уточнил глава местной администрации Жозеф Гийом.

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По его словам, в районе, где все произошло, следует усилить работу правоохранительных органов. Также Гийом отметил, что в стране уже давно тяжелая экономическая ситуация, из-за которой возник высокий уровень преступности.

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