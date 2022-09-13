Бандиты расстреляли двух журналистов на Гаити | 360°

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Бандиты расстреляли двух журналистов на Гаити

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Двое журналистов были убиты на Гаити. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на политика Пити-Дессалин Моиз Жан Шарля.

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Он уточнил, что погибшие готовили репортаж об убийстве 17-летней девушки. С начала года преступники расправились уже с пятью журналистами. А с 2020 года их число составляет 21.

Убийства

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