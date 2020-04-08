Банде, которая грабила железнодорожные составы, предъявили обвинение

По данным Следственного комитета России, «следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения».

Установлено, что участники банды 13 раз грабили поезда, следовавшие из Европы в страны СНГ. Участниками группировки были водители-дальнобойщики, грузчики-мигранты, работники локомотивных бригад, охранники поездов и руководитель диспетчерской службы.