Банде, которая грабила железнодорожные составы, предъявили обвинение
Члены банды, ограбившие товарные поезда на сумму 40 миллионов рублей, пойдут под суд. Всего обвиняются 37 человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По данным Следственного комитета России, «следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения».
Установлено, что участники банды 13 раз грабили поезда, следовавшие из Европы в страны СНГ. Участниками группировки были водители-дальнобойщики, грузчики-мигранты, работники локомотивных бригад, охранники поездов и руководитель диспетчерской службы.