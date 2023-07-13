Криминал 13 июля 2023, 18:05 Банде юных вымогательниц вынесли приговор в Москве Останкинский районный суд Москвы вынес приговор банде несовершеннолетних вымогательниц РИА «Новости»

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Останкинский районный суд в Москве вынес приговор банде несовершеннолетних вымогательниц и их сообщникам. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

В состав банды входили молодые девушки, которые заманивали одиноких мужчин в подпольные кафе, бары или ночные клубы, предлагая развлечься. Однако их настоящая цель заключалась в обмане и обворовывании клиентов.

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По данному делу четырех девушек приговорили к лишению свободы сроком на год условно, четверых мужчин — к двум годам колонии общего режима. В пользу потерпевших постановили взыскать 27 тысяч рублей.

Ранее московские полицейские накрыли притон для занятия проституцией в жилом доме на улице Профсоюзная. Правоохранители задержали приезжих трех девушек, которые подозреваются в оказании платных интимных услуг.