Криминал 30 декабря 2022, 15:46 Банде грабителей из Екатеринбурга, орудовавших в «Таганском ряде», вынесли приговор

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В Екатеринбурге суд вынес наказание банде грабителей, которые на протяжении трех лет орудовали в «Таганском ряде» и сумели ограбить торговцев на 88 миллионов рублей. Об этом написал «Царьград».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, организатор группировки получил 16 лет колонии строгого режима, ограничение свободы на два года, а также штраф в размере 300 тысяч рублей.

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Всего в деле были замешаны четверо мужчин. Всех их признали виновными в организации вооруженной группы, разбое, незаконном хранении, приобретении и перевозке оружия и боеприпасов.

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