02 августа 2023, 13:49
Банде Гагиева вынесли приговор в Москве
Суд в Москве приговорил к срокам от 12 лет до пожизненного членов банды киллера Гагиева
Приговор по уголовному делу против двенадцати человек — членов банды киллера Аслана Гагиева — огласили во Втором Западном окружном военном суде Москвы. Об этом сообщил корреспондент «360».
Суд установил, что обвиняемые в разное время вступили в преступное сообщество и входящие в него банды под общим руководством Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Приговор им вынесли по уголовному делу об организованном преступном сообществе и бандитизме.
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С 2004 по 2014 год члены группировки совершили 37 убийств и четыре покушения на убийство. Также они посягали на жизнь трех сотрудников Министерства внутренних дел Республики Северная Осетия — Алания. Двоих из них они убили, еще двоих — похитили, а одного лишили свободы.
Кроме того, членов банды обвинили в незаконном обороте оружия и боеприпасов и использовании подложных документов.
Десять мужчин приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на 1 года 6 месяцев. Еще двоим дали пожизненное в исправительной колонии особого режима.
Киллеры Джако расстреливали бизнесменов, чиновников и полицейских. При этом предполагаемый главарь банды убийц ранее не соглашался с обвинением в суде.
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Преступления
Москва 2023
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