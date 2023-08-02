Криминал 02 августа 2023, 13:49 Банде Гагиева вынесли приговор в Москве Суд в Москве приговорил к срокам от 12 лет до пожизненного членов банды киллера Гагиева

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Приговор по уголовному делу против двенадцати человек — членов банды киллера Аслана Гагиева — огласили во Втором Западном окружном военном суде Москвы. Об этом сообщил корреспондент «360».

Суд установил, что обвиняемые в разное время вступили в преступное сообщество и входящие в него банды под общим руководством Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Приговор им вынесли по уголовному делу об организованном преступном сообществе и бандитизме.

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С 2004 по 2014 год члены группировки совершили 37 убийств и четыре покушения на убийство. Также они посягали на жизнь трех сотрудников Министерства внутренних дел Республики Северная Осетия — Алания. Двоих из них они убили, еще двоих — похитили, а одного лишили свободы.

Кроме того, членов банды обвинили в незаконном обороте оружия и боеприпасов и использовании подложных документов.

Десять мужчин приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на 1 года 6 месяцев. Еще двоим дали пожизненное в исправительной колонии особого режима.

Киллеры Джако расстреливали бизнесменов, чиновников и полицейских. При этом предполагаемый главарь банды убийц ранее не соглашался с обвинением в суде.