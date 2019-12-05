Банда, вымогавшая деньги у таксистов, предстанет перед судом в Санкт-Петербурге

За все время своей криминальной деятельности бандиты получили более 150 тысяч рублей.

Известен один из эпизодов по этому делу: в марте этого года злоумышленники по отработанной схеме вызвали такси и напали на водителя. Один из них ударил мужчину по лицу, второй, сидя на заднем сидении, обхватил таксиста руками за шею и приставил к горлу нож. После этого нападавшие стали вымогать у жертвы деньги.

Свою вину банда признала лишь частично. Уголовное дело рассмотрит Невский районный суд Санкт-Петербурга.