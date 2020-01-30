Банда слесарей украла из банковских ячеек 162 миллиона рублей

По данным сайта «Дни.ру», всего было украдено более 162 миллиона рублей в разной валюте.

Злоумышленники арендовали несколько ячеек по липовым документам. Пока сотрудник банка не видел, они снимали слепки ключей других ячеек, делали копии, а потом возвращались и забирали содержимое.