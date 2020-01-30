Банда слесарей украла из банковских ячеек 162 миллиона рублей
Задержали трех слесарей из Свердловской области, которые подозреваются похищении денег из банковских ячеек. Об этом сообщил сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на МВД.
По данным сайта «Дни.ру», всего было украдено более 162 миллиона рублей в разной валюте.
Злоумышленники арендовали несколько ячеек по липовым документам. Пока сотрудник банка не видел, они снимали слепки ключей других ячеек, делали копии, а потом возвращались и забирали содержимое.