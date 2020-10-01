Банда подростков в Челябинске грабила салоны с помощью ложки для обуви

Подростки вынесли из салонов 59 мобильных телефонов и другие товары общей суммой более 830 тысяч рублей. Одного из продавцов они избили орудием преступления. Также молодые люди разбили витрины еще в одном салоне.

Совершеннолетний участник преступления получил семь лет и два месяца месяца тюрьмы, 17-летний — три с половиной года, а все остальные — от трех до пяти лет воспитательной колонии.