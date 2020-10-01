Банда подростков в Челябинске грабила салоны с помощью ложки для обуви
Пятеро челябинцев, четверо из которых несовершеннолетние, при помощи металлической ложки для обуви ограбили два салона связи. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Подростки вынесли из салонов 59 мобильных телефонов и другие товары общей суммой более 830 тысяч рублей. Одного из продавцов они избили орудием преступления. Также молодые люди разбили витрины еще в одном салоне.
Совершеннолетний участник преступления получил семь лет и два месяца месяца тюрьмы, 17-летний — три с половиной года, а все остальные — от трех до пяти лет воспитательной колонии.