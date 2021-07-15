Банда подростков разгромила несколько участков в селе под Курганом

Банда подростков испортила имущество на участках жителей села Кетово в Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru.

Ситуация произошла в селе 8 июля. По словам одного из пострадавших Сергея Родникова, подобные случаи наблюдались и раньше. Он отметил, что около трех недель назад на одном из участков подростки сожгли вагон. Записи с камер наблюдения были переданы полиции.

«Разбиты окна, в доме все перевернуто, продукты разбросаны. <…> Есть запись, где видно, что это подростки», — рассказал Родников о случившемся на его участке.

Хозяин другого дома Кайрат Даулбаев узнал о происшествии 9 июля. Он рассказал, что на его участке сломали самодельный столик и пролет забора, а также разбили стекла.