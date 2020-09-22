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    22 сентября 2020, 17:58

    Банда подростков обворовывала супермаркеты в Златоусте

    Дарья Морозова

    Семерых подростков признали виновными в кражах в Златоусте. Об этом сообщило агентство Urа.ru со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Челябинской области Наталью Мамаеву.

    Она уточнила, что школьники тайно проникали в супермаркеты. Многие из них растут в благополучных семьях и совершали преступления «за компанию». Они не оставляли себе ничего из украденного.

    Всем подросткам от 14 до 17 лет. Большей части из них назначили штрафы и общественные работы, но одного, ранее судимого, приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

    Новости SMI.FM