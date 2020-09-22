Банда подростков обворовывала супермаркеты в Златоусте

Она уточнила, что школьники тайно проникали в супермаркеты. Многие из них растут в благополучных семьях и совершали преступления «за компанию». Они не оставляли себе ничего из украденного.

Всем подросткам от 14 до 17 лет. Большей части из них назначили штрафы и общественные работы, но одного, ранее судимого, приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.