Банда под видом силовиков ограбила дом в Новой Москве. Их действия попали на видео

Даниил Осипов и его семья стали жертвами грабителей. Мужчины остановили Lexus пенсионера, затолкали его в багажник и направились к нему домой. Там неизвестные связали родственников, а уходя, прихватили с собой несколько миллионов. Все происходящее сняла камера, которая была в одной из комнат.

Преступники были в форме и масках на лицах. Они завязали пенсионеру рот, чтобы тот не смог позвать на помощь. Украшение всего видео — собаки. Их в доме было пять, но защищать хозяев они не спешили — вместо этого прыгали вокруг «гостей», виляли хвостом и игрались.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, Даниил Осипов живет с семьей в одном из домов в подмосковном поселении Новофедоровское. Вечером 18 февраля он ехал на Lexus LX 570, который принадлежит его сыну.

По дороге его остановил мужчина в форме сотрудника ДПС. Когда пенсионер вышел из машины, его ударили по спине, надели наручники и затолкали в багажник. В машину сели пять человек в черной форме и поехали домой к Осипову. Там они связали скотчем жену мужчины, его тещу и сына с дочерью. Грабители угрожали им пистолетами и били.

Затем они забрали четыре миллиона рублей, 2,5 тысячи долларов и 500 евро. Еще они прихватили документы Осипова и ювелирные украшения. Налетчики сели в Lexus и уехали.

Спустя пару часов полицейские нашли брошенный автомобиль. Пенсионеру оказали всю необходимую помощь медики, и он отказался ехать в больницу.

«360» удалось дозвониться до пострадавшего, но он не стал раскрывать дополнительные подробности произошедшего.

«Зачем мы это сейчас будем по всем каналам трезвонить. Нужно по горячим следам нам сейчас выяснить, а то преступники затаятся и вообще — концы в воду», — отметил Даниил Осипов.

Как уточнил Telegram-канал Baza, во время допроса пенсионер рассказал, что больше всего его смутила машина грабителей. По его словам, она была полностью обклеена как автомобиль ГИБДД и очень походила на настоящую. Теперь полиции предстоит найти преступников.