Криминал 09 февраля 2024, 11:31 Банда лжериелторов обманула 16 человек в Москве Волк: в Москве задержали шестерых подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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Полицейские задержали в Москве шестерых человек по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. Предположительно, они обманули 16 человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, аферисты публиковали в Сети предложения о сдаче в аренду жилых помещений. Потенциальные клиенты звонили на указанный номер. Им назначали встречи в офисах, чтобы заключить договоры по подбору жилья. Жертвам предлагали выбрать пакет услуг стоимостью от 15 до 50 тысяч рублей.

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Подписавших соглашение клиентов добавляли в группу в мессенджере. Туда скидывали снимки и информацию с вариантами квартир. Выбрав понравившийся объект, клиент связывался с сотрудниками агентства с просьбой показать жилье. Однако мошенники постоянно переносили даты под разными предлогами. Как только недовольные клиенты начали требовать возврата денег за неоказание услуг, им отказали, указав на закончившийся срок договора.

В домах подозреваемых прошли обыски. У них изъяли компьютеры, оргтехнику, договоры и другие документы. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Двоих членов преступной группы отправили в изолятор, остальных — отпустили под подписку о невыезде.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, а также выявление их возможных соучастников», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне художник Игорь Лемешев снова чуть не попался на уловку мошенников. Ему позвонил некий Давид якобы из «правовых органов» и пообещал вернуть часть украденных ранее денег по «президентской программе».