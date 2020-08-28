Банда квартирных воров задержана в Петербурге

Их подозревают в серии квартирных взломов. Также у задержанных изъяты орудия для взлома.

На них завели уголовное дело, выясняются подробности.

Ранее неработающая 48-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что из ее съемной квартиры в Москве украли почти три миллиона рублей.