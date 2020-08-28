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    28 августа 2020, 12:40

    Банда квартирных воров задержана в Петербурге

    Дарья Морозова

    Участников организованной группы квартирных воров задержали в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Их подозревают в серии квартирных взломов. Также у задержанных изъяты орудия для взлома.

    На них завели уголовное дело, выясняются подробности.

    Ранее неработающая 48-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что из ее съемной квартиры в Москве украли почти три миллиона рублей.

    Новости SMI.FM