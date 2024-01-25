Криминал 25 января 2024, 16:26 Банда из Волгограда предстанет перед судом за похищение и убийство мужчины

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Суд рассмотрит дело участников банды из Волгограда, которые обвиняются в похищении мужчины с целью ограбления с последующим убийством. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное СУ СКР.

По данным ведомства, весной прошлого года обвиняемые избили мужчину до потери сознания и вывезли на пустырь. Они украли у волгоградца деньги, украшения и телефон на сумму около 40 тысяч рублей.

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Нападавшие сбежали, пострадавшего спустя время обнаружили очевидцы. От полученных травм он скончался в больнице.