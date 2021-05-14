Банда «черных риелторов» из Ростова-на-Дону присваивала квартиры одиноких людей

«Черные риелторы» из Ростова-на-Дону присваивали жилье умерших и одиноких людей. Стало известно о шести эпизодах хищения в центральном районе города. Об этом сообщил «Царьград».

Оперативники задержали четырех мужчин и двух женщин, которые незаконно завладели имуществом людей. Они составляли поддельные документы, чтобы оформить жилье в свою собственность. Общую стоимость жилплощади оценили в восемь миллионов рублей.

Есть вероятность, что станет известно о большем количестве эпизодов. Также, возможно, в группировку входило иное количество лиц, чем известно на сегодняшний день.