08 июня 2023, 20:05
Банда бухгалтеров предстанет перед судом за хищение более 200 миллионов рублей в Нижневартовске
Работницы бухгалтерского отдела компании «Нижневартовскавиа» предстанут перед судом за хищение более 200 миллионов рублей в Нижневартовске. Об этом сообщил сайт muksun.fm со ссылкой на окружную прокуратуру.
По версии следствия, с 2017 по 2021 год сотрудницы переводили деньги со счетов организации на свои банковские карты. Все незаконные операции обвиняемые выдавали в документах за выплаты зарплат и командировочных.
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Отмечается, что на имущество сотрудниц наложили арест на сумму почти 150 миллионов рублей.
Преступления
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