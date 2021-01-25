Банда Бютукаева собиралась напасть на ФСБ в Грозном

Банда Аслана Бютукаева, которую ликвидировали в Чечне, собиралась напасть на здание ФСБ в Грозном. Об этом заявил командир спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев. Он руководил спецоперацией по уничтожению бандитов.

Чалаев рассказал, что на месте спецоперации военные нашли в рюкзаке Бютукаева блокноты.

«В них мы обнаружили записи, свидетельствующие о намерении напасть на здание ФСБ в Грозном. Там были обнаружены и координаты расположения здание ФСБ, обозначен земельный участок, находившийся рядом, там у них была точка сбора, детали уточняются», — уточнил Замид Чалаев, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, выйти на след банды удалось благодаря одному из его участников. Они его выследили, а затем расставили фотоловушки на деревьях. Оказалось, что преступники прятались в подземном тайнике.

Чалаев доложил главе Чечни Разману Кадырову о том, что получилось узнать. Руководитель республики приказал 20 января оцепить участок и подготовить людей для спецоперации.

«Все закончилась быстро… на поиски укрытия ушло 10 минут», — вспомнил командир.

Кадыров 20 января объявил об уничтожении бандгруппы во главе с Бютукаевым и сказал, что теперь с «бандподпольем в республике полностью покончено». Национальный антитеррористический комитет отметил, что во время спецоперации удалось ликвидировать пять бандитов. Среди них был и Бютукаев. Он причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году.