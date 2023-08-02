02 августа 2023, 12:46
Баллистическую экспертизу проведут после ночной стрельбы в Балашихе
СК назначил баллистическую экспертизу по гильзам после ночной стрельбы в Балашихе
Следственный комитет по Московской области назначил проведение баллистической экспертизы по изъятым гильзам после ночной стрельбы в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Криминалисты и следователи продолжили работу на месте происшествия. По изъятым гильзам назначили баллистическую экспертизу, а также судебно-медицинскую — потерпевшему. Устанавливается лицо, производившее выстрелы, проводятся допросы», — отметили в СК.
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Стрельба рядом с домами по улице Яганова произошла в ночь на среду, 2 августа. Пресс-служба МВД сообщала, что в конфликте участвовали двое мужчин и неизвестные граждане. Один из участников потасовки выстрелил в соперника, который получил ранение.
Предварительно удалось установить, что стреляли из газового пистолета. Очевидцы рассказали «360», что участники потасовки скрылись еще до приезда полицейских.
Стрельба
Балашиха
Следственный комитет России
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