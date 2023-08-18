Криминал 18 августа 2023, 19:42 Балкон в доме следователя по делу Михаила Ефремова подожгли в Москве Baza: неизвестные подожгли в Москве балкон в доме следователя по делу Михаила Ефремова Unsplash

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Балкон в доме бывшего следователя полиции, работавшего над делом актера Михаила Ефремова, подожгли неизвестные. Как сообщил Telegram-канал Baza, возгорание вовремя заметила дочь хозяина квартиры и сама сумела потушить пожар.

По данным канала, поджог произошел в четверг вечером. Несколько неустановленных лиц разлили бензин у окон квартиры следователя и развели огонь. Балкон быстро загорелся, а злоумышленники сразу же покинули место преступления.

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Сейчас поджигателей ищет полиция. Их мотивы неизвестны. Предположительно, это может быть связано с профессиональной деятельностью бывшего следователя.

Ранее в Москве открыли уголовное дело из-за нападения на журналистов ВГТРК.