Байкеров в ХМАО будут судить за нападения на бывших товарищей
Завершено расследование уголовного дела членов мотоклуба «Вольное братство» в Сургуте, которые мстили людям, покидавшим их сообщество. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Известно, что они нападали на бывших товарищей и грабили их или заставляли переписывать имущество. На них завели уголовное дело по нескольким статьям: «Разбой», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».