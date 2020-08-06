Байкеров в ХМАО будут судить за нападения на бывших товарищей

Известно, что они нападали на бывших товарищей и грабили их или заставляли переписывать имущество. На них завели уголовное дело по нескольким статьям: «Разбой», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».