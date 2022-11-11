Эксклюзив 11 ноября 2022, 14:33 Бабушка пострадавшего мальчика из Таганрога заявила, что отец стрелял в него Мать жителя Таганрога подтвердила, что ее сын избивал и морил голодом внука РИА «Новости»

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Жителя Таганрога заподозрили в избиении сына на протяжении шести лет. Бабушка мальчика, Александра Ивашина, подтвердила это в комментарии «360». Она заявила, что мужчина также стрелял в ребенка и его мать.

«Оскорблял его (мальчика — прим. ред.) постоянно, бил его. Пока я жила с ними, постоянно заступалась. Всего это началось с 2016 года», — пояснила женщина.

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Родные рассказали ей, что отец не давал мальчику есть.

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«Мать ребенка заступалась. А что толку? Он приезжал и забирал его. Стрелял из травматического пистолета и в детей, и в мать», — добавила Ивашина.

По ее словам, сейчас ребенок находится в приюте, ему там нравится. Мать собирается забрать к себе сына, но чуть позже.

«Мальчишка очень хороший — добрый, отзывчивый», — отметила бабушка.

Женщина заметила, что у нее трое детей. При этом двое ведут себя нормально — и только один издевается над близкими.

Ранее в СУ СК РФ по Ростовской области сообщили об открытии уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Таганрога. По данным следствия, он шесть лет бил своего сына, а также не кормил. Речь идет о статье УК РФ «Истязание». Мужчину заключили под стражу. Мальчик находится в социальном приюте для реабилитации и оказания психологической помощи.

Региональная прокуратура проводит доследственную проверку, отмечало РИА «Новости».