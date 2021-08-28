Бабушка погибшей в Тюмени девочки пожелала высшей меры наказания для убийцы

Бабушка погибшей восьмилетней школьницы из Тюмени заявила, что убийца ее внучки заслуживает самой высшей меры наказания. Церемония прощания с ребенком прошла 28 августа.

«Я б ему глаза выколола и руки все изрезала, как он над моей внучкой издевался. Когда узнала, что его поймали, меня всю колотило. Такого изверга, я бы его руками задушила за свою внучку. Он заслуживает высокую меру наказания», — сказала бабушка РИА «Новости».

Женщина также возложила вину на предполагаемого убийцу за смерть ее сына. Дяде девочки стало плохо рядом со стихийным мемориалом, он потерял сознание. Мужчина скончался в больнице, причины смерти не сообщались.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня в Тюмени. До середины августа девочку искали правоохранительные органы и волонтеры. Нашли тело школьницы 19 августа. Вскоре был задержан 40-летний местный житель — его подозревают в убийстве девочки, на это указывает, по данным следствия, экспертиза ДНК.

Как сообщили в Следственном комитете, на допросе мужчина признался, что утром того дня находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли. В пятницу обвиняемый по статье 105 УК РФ («Убийство») по решению суда арестован на два месяца.