«Бабушек и дедушек привозят, а потом выносят покойников». Жители Новокузнецка рассказали о странном доме престарелых

Подпольный дом престарелых обнаружили в одном из жилых домов Новокузнецка. Соседи рассказали «360», что туда привозят дедушек и бабушек, а вывозят трупы.

Речь идет о многоквартирном доме в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. Одна из местных жительниц заявил, что так называемый дом престарелых начал работать в одной из квартир 5 октября.

«Да, типа дом престарелых. Машины привозят людей, бабушку под ручки заводили две девушки», — рассказала она.

По ее словам, уже несколько раз приезжала полиция. Она описывала квартиру, потом подъезжал катафалк, увозил тела в черных мешках. Всего, по ее подсчетам, из подпольного дома престарелых увезли шесть трупов. Ее слова подтвердила и другая жительница дома.

«Где это было видано: бабушек, дедушек привозят, а потом выносят покойников», — сказала она.

По ее словам, старший по дому, не знает, кто живет в той квартире. Первая женщина уточнила, что странное заведение находилось в четырехкомнатной квартире.

«Именно возня: возят, возят — наверно, переодевают, переворачивают. Может, перекладывают их. Сказать что кто-то кричит, ругается — вообще такого не было», — вспомнила она о звуках, доносившихся из той квартире.

Ее насторожило то, что никаких разговоров или звука телевизора не было слышно.

«Я думала это совпадение: приехали люди и заболели — сейчас же пандемия», — добавила женщина.

СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу начал доследственную проверку в связи с многочисленными сообщениями СМИ о нелегальном доме престарелых.

«В ходе проверки установлено, что в одной из квартир действительно находится дом престарелых. В настоящее время следователь опрашивает директора организации, которая предоставила учредительную документацию», — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Следствие выяснит, на законных ли основаниях это учреждение функционирует в квартире многоэтажного жилого дома. Также СК установит причины смерти пожилых постояльцев и даст юридическую оценку действиям персонала.