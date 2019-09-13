Азиат-педофил избил и изнасиловал несовершеннолетнюю в Петербурге

По версии следствия, в сентябре прошлого года девочка возвращалась поздно вечером домой. По дороге ей встретился 41-летний мужчина, который напал на нее. Когда жертва попыталась убежать, педофил оттащил ее в сторону от дороги, избил и изнасиловал. После этого преступник ограбил девочку, забрав телефон и другие ценности, которые нашел.

Пострадавшую доставили в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать ее состояние.

Суд признал 41-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик виновным в изнасиловании и краже. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.