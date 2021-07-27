Азербайджанец убил друга, а потом ранил жену в Петербурге

В Санкт-Петербурге уроженец Азербайджана убил знакомого во время ссоры, а потом ранил жену. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию преступник обратился сам. Он сказал, что выпивал вместе с супругой и их общим знакомым. Возник конфликт, в результате чего мужчина схватил нож и ударил обоих.

Друг скончался от полученных травм. Нападавший сейчас находится в полиции. Ему грозит уголовное дело.