Азербайджанец предстанет перед судом за убийство 20-летней давности

Подозреваемый в убийстве уроженец Азербайджана предстанет перед судом. По версии следствия, 20 лет назад он расправился со своим земляком. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Следователи предполагают, что в 2001 году мужчина повздорил со своим земляком. Он ударил его ножом в грудь, а после покинул Улан-Удэ, где состоялось преступление. Мужчина переезжал из региона в регион. Найти его удалось в Свердловской области.

Следователи проанализировали разнившиеся показания свидетелей. После сопоставления данных личность нападавшего все-таки удалось установить.

Следователям удалось добыть фотографию мужчины. Свидетели узнали в нем убийцу. Мужчина свою вину отрицать не стал. На данный момент дело рассматривается в суде.