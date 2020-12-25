Автослесаря-угонщика поймали в Петербурге

По данным издания, минувшей ночью около одного из домов на Кингисеппском шоссе полицейские остановили Jeep, за рулем которого оказался пьяный мужчина без документов и водительских прав. Выяснилось, что он работает в автосервисе, а иномарка находилась там на ремонте. Возбуждено уголовное дело.