Автослесаря-угонщика поймали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали 37-летнего работника автосервиса, который угнал с работы Jeep. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, минувшей ночью около одного из домов на Кингисеппском шоссе полицейские остановили Jeep, за рулем которого оказался пьяный мужчина без документов и водительских прав. Выяснилось, что он работает в автосервисе, а иномарка находилась там на ремонте. Возбуждено уголовное дело.