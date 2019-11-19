Автослесарь в Пензе продал оставленную на ремонт «ГАЗель»

32-летний пензенец обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля «ГАЗель». Он уточнил, что в январе оставил его для ремонта в автосервисе, который ему посоветовал знакомый. Заключать договор с ремонтниками мужчина не стал, так как верил советчику.

Вскоре владелец попал в больницу, а после выписки не нашел свою «ГАЗель» в сервисе. Оказалось, что мастер увез ее на эвакуаторе и не вернулся.

Полиция заподозрила в преступлении 34-летнего местного жителя. Он сознался в содеянном и рассказал, что продал фургон за 30 тысяч рублей посетителю сервиса. Судебная автотехническая экспертиза в итоге оценила автомобиль в 100 тысяч рублей. Автомобиль обнаружили на авторазборе в Пензе.

На сотрудника автосервиса завели уголовное дело о присвоении чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе областного УМВД.