  • Автослесарь в Пензе продал оставленную на ремонт «ГАЗель»

    19 ноября 2019, 20:32

    Ирина Нагайникова

    Житель Пензы отдал автомобиль в ремонт, а затем попал в больницу. За время лечения его фургон успели продать за бесценок. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Пензенской области.

    32-летний пензенец обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля «ГАЗель». Он уточнил, что в январе оставил его для ремонта в автосервисе, который ему посоветовал знакомый. Заключать договор с ремонтниками мужчина не стал, так как верил советчику.

    Вскоре владелец попал в больницу, а после выписки не нашел свою «ГАЗель» в сервисе. Оказалось, что мастер увез ее на эвакуаторе и не вернулся.

    Полиция заподозрила в преступлении 34-летнего местного жителя. Он сознался в содеянном и рассказал, что продал фургон за 30 тысяч рублей посетителю сервиса. Судебная автотехническая экспертиза в итоге оценила автомобиль в 100 тысяч рублей. Автомобиль обнаружили на авторазборе в Пензе.

    На сотрудника автосервиса завели уголовное дело о присвоении чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину.

    «Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе областного УМВД.